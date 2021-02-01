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Как привлечь ресурсы в наукоемкий стартап, обсудят в тюменской "Точке кипения"

Общество, 17:51 10 февраля 2021

"Точка кипения - Тюмень" во ВКонтакте | Фото: "Точка кипения - Тюмень" во ВКонтакте

Методы и инструменты привлечения ресурсов для молодого наукоемкого стартапа или проекта обсудят в тюменской "Точке кипения" 12 февраля.

Очную дискуссионную площадку на тему "Технологическое предпринимательство - как не умереть с голоду на старте" организуют участник Альянса социально ориентированных НКО Тюменской области - "Клуб УМНИКов Тюменской области" совместно c тюменским технопарком.

Как сообщают в альянсе, одни из наиболее ярких представителей стартап-сообщества поделятся своим опытом в этой сфере, а представители инновационной экосистемы из нескольких регионов-лидеров России в сфере развития технологического предпринимательства расскажут о наиболее выигрышных стратегиях развития на ближайшее будущее.

Участниками дискуссионной площадки станут генеральный директор консалтинговой группы VC Group, эксперт-практик в области венчурного бизнеса и управления инновационными проектами, кандидат физико-математических наук Александр Семенов, руководитель акселератора "Большая разведка", кандидат экономических наук Владимир Постников, менеджеры проектов бизнес-инкубатора технопарка Анастасия Матросова и Лидия Буторина, представители руководства компании "Квазар" Артем Борсуков и Давуд Алифов, руководитель Студенческой инновационной платформы Тюменского индустриального университета Альберт Бранд и основатель ООО "Феррме групп" Лев Максимов.

Мероприятие открытое, регистрация на очное или дистанционное участие - по ссылке. Начало в 16 часов.

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# информационные технологии , стартапы , тюменская Точка кипения , тюменский технопарк

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