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Тюменцы подарят пожилым людям вязаные носки, шапки и варежки

Общество, 09:28 10 февраля 2021

Юлии Губаревой | Фото: Юлии Губаревой

Варежки и вязаные носки, шапки и шарфы, шали и снуды ручной работы могут подарить тюменцы пожилым людям с помощью благотворительного фонда "Старшее поколение".

Волонтеры регионального центра активного долголетия запустили акцию #ДелюсьТеплом, которая продлится до 25 февраля 2021 года. Первыми участниками стали родители, дети и воспитатели детского сада № 118.

Принести теплые вязаные вещи в подарок для бабушек и дедушек можно по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

Дарья Казакова

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# благотворительность , вязаные вещи , национальный проект Демография , областной геронтологический центр

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