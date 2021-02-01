Тюменцы подарят пожилым людям вязаные носки, шапки и варежки

| Фото: Юлии Губаревой | Фото: Юлии Губаревой

Варежки и вязаные носки, шапки и шарфы, шали и снуды ручной работы могут подарить тюменцы пожилым людям с помощью благотворительного фонда "Старшее поколение".

Волонтеры регионального центра активного долголетия запустили акцию #ДелюсьТеплом, которая продлится до 25 февраля 2021 года. Первыми участниками стали родители, дети и воспитатели детского сада № 118.

Принести теплые вязаные вещи в подарок для бабушек и дедушек можно по адресу: Тюмень, ул. Карла Маркса, 123.

Проект соответствует основным направлениям национального проекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества и продолжительности жизни.

Дарья Казакова