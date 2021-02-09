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Опрос о формировании инклюзивной среды в детских лагерях запустили в ОП РФ

Общество, 18:39 09 февраля 2021

Ребячья республика ВКонтакте Архивное фото | Фото: Ребячья республика ВКонтакте

Сотрудников детских оздоровительных центров приглашают пройти опрос о о формировании инклюзивной среды в детских лагерях и санаториях. Инициатором исследования выступила председатель комиссии ОП РФ по доступной среде и развитию инклюзивных практик Диана Гурцкая.

Проект направлен на поиск путей преодоления нормативных, административных и других барьеров при формировании инклюзивной среды для детей. Анализ ситуации проведут на основе информации, полученной во время опроса.

Напомним, по итогам встречи президента России с представителями общественных организаций инвалидов, состоявшейся 3 декабря 2020 года, глава государства поручил правительству РФ предусмотреть создание условий для проведения инклюзивных смен в организациях отдыха и оздоровления детей, включая необходимое техническое и кадровое обеспечение. Для исполнения этого поручения важно проанализировать имеющиеся нормативные, административные и иные барьеры, препятствующие формированию инклюзивной среды в центрах детского отдыха и оздоровления, считает Диана Гурцкая.

Пройти опрос можно здесь.

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# дети с ОВЗ , доступная среда , загородные лагеря , инклюзия , Общественная палата РФ , опрос

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