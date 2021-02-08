Творческие проекты тюменских НКО могут получить грант от Российского фонда культуры

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Получить поддержку от Российского фонда культуры могут творческие проекты, направленные на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов страны. Заявки принимают до 4 марта.

В рамках реализации национального проекта "Культура" пройдет конкурсный отбор некоммерческих организаций, за исключением государственных и муниципальных учреждений, на предоставление грантов на реализацию творческих проектов в сфере народного творчества, музыкального, театрального, хореографического, изобразительного, декоративно-прикладного искусства, музейного и библиотечного дела на 2021 год. Реализация идей, претендующих на поддержку, должна быть завершена до 10 ноября 2021 года.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте Российского фонда культуры.

Заявки подаются через электронную площадку конкурсов фонда. В приоритете - проекты, имеющие межрегиональный характер. Вся подробная информация, форма заявки, методические рекомендации и документы - по ссылке.

| Фото: rcfoundation.ru/ | Фото: rcfoundation.ru/

Дарья Казакова