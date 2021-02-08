Волонтеры Исетского района доставляют пенсионерам лекарства и поддерживают психологически

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Более 120 пожилых жителей Исетского района своевременно получают лекарства благодаря социальному проекту, который уже три месяца воплощает в жизнь АНО "Синяя птица". В ноябре 2019 года их инициативу "Под крылом синей птицы" поддержал грантом в 50 тыс. рублей Благотворительный фонд развития Тюмени.

Как сообщают в Альянсе социально ориентированных НКО Тюменской области, люди старшего поколения нуждаются не только в препаратах, но и в простом человеческом общении. Режим самоизоляции сильно ограничил возможности пожилых людей вести полноценную жизнь, общаться с друзьями и родственниками, посещать культурные мероприятия, отразился на психоэмоциональном состоянии. Поэтому волонтеры, доставляющие лекарства, оказывают и психологическую помощь.

Не обходится и без трудностей: по словам активистов, если пенсионер не указывает контактный номер телефона и в момент доставки его не окажется дома, волонтеру приходится неоднократно приезжать по одному и тому же адресу, затрачивая дополнительное время и бензин. Бывает и так, что адрес регистрации и адрес фактического проживания не совпадают, в этом случае добровольцам приходится опрашивать соседей и уточнять, где находится адресат.

Тем не менее, люди старшего поколения очень довольны тем, что в Исетском районе работает такой социальный проект. Вместе с лекарствами и добрыми словами волонтеров они получают уверенность в том, что не одиноки, что рядом есть и всегда будут люди, готовые помочь в трудную минуту, подбодрить, если тяжело и просто поговорить по душам.