В тюменском приюте "Лучший друг" открыли площадку безопасного волонтерства

| Фото: группа "Волонтёры | Добровольцы | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Волонтёры | Добровольцы | Тюмень" ВКонтакте

Площадка безопасного волонтерства появилась в приюте "Лучший друг" в Тюмени. Посетить ее могут все желающие, начиная с 6 февраля, сообщают волонтеры.

Площадка создана при поддержке Фонда президентских грантов. На ее территории школьники, волонтеры, семьи могут пройти обучение навыкам помощи животным. Зона посетителей теперь отделена от зоны для обучающихся, создано несколько вольеров с пространством для игр, выгула и отдыха.

В настоящее время в приюте постоянно проживает около 120 собак. Ежедневно "Лучшему другу" приезжают помогать неравнодушные горожане.

С 6 февраля попробовать свои силы в помощи животным приюта могут все желающие. Для школьников организуют уроки доброго и ответственного отношения к домашним животным. Мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону 8-961-202-41-18.