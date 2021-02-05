  • 5 февраля 20215.02.2021пятница
  • В Тюмени -1..1 С 4 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В тюменском приюте "Лучший друг" открыли площадку безопасного волонтерства

Общество, 15:17 05 февраля 2021

группа "Волонтёры | Добровольцы | Тюмень" ВКонтакте | Фото: группа "Волонтёры | Добровольцы | Тюмень" ВКонтакте

Площадка безопасного волонтерства появилась в приюте "Лучший друг" в Тюмени. Посетить ее могут все желающие, начиная с 6 февраля, сообщают волонтеры.

Площадка создана при поддержке Фонда президентских грантов. На ее территории школьники, волонтеры, семьи могут пройти обучение навыкам помощи животным. Зона посетителей теперь отделена от зоны для обучающихся, создано несколько вольеров с пространством для игр, выгула и отдыха.

В настоящее время в приюте постоянно проживает около 120 собак. Ежедневно "Лучшему другу" приезжают помогать неравнодушные горожане.

С 6 февраля попробовать свои силы в помощи животным приюта могут все желающие. Для школьников организуют уроки доброго и ответственного отношения к домашним животным. Мероприятия проводятся по предварительной записи по телефону 8-961-202-41-18.

﻿

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# бездомные животные , волонтеры

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
16:02 05.02.2021Три автобуса на экологичном газомоторном топливе пополнили парк "ЗапСибНефтехима"
15:55 05.02.2021В Тюменской области сокращают путь от диагноза до начала лечения при онкологии
15:50 05.02.2021Стартовал отбор участников и команд в Центр компетенций Западно-Сибирского НОЦ
15:41 05.02.2021Эксперты по отбору советников директоров школ начали работать в Тюменской области