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Тюменцев приглашают в волонтеры на Кубок мира по гребле

Общество, 09:14 05 февраля 2021

Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ ВКонтакте | Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ ВКонтакте

Началась регистрация волонтеров на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года и соберет участников и зрителей из 50 стран мира, сообщает Росмолодежь.

Волонтерами на соревнованиях станут более 400 человек в возрасте от 18 лет, регистрации добровольцев проходит на портале DOBRO.RU. Собеседования с кандидатами пройдут в онлайне на платформах ZOOM, WhatsApp и Telegram.

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# волонтеры , Росмолодежь

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