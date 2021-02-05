Тюменцев приглашают в волонтеры на Кубок мира по гребле

| Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ ВКонтакте | Фото: Всероссийская федерация гребли на байдарках и каноэ ВКонтакте

Началась регистрация волонтеров на II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Он пройдет в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года и соберет участников и зрителей из 50 стран мира, сообщает Росмолодежь.

Волонтерами на соревнованиях станут более 400 человек в возрасте от 18 лет, регистрации добровольцев проходит на портале DOBRO.RU. Собеседования с кандидатами пройдут в онлайне на платформах ZOOM, WhatsApp и Telegram.