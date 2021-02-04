В Тюменской области проходит конкурс "Сильные духом"

ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область"

В IV Областном конкурсе молодежных социальных инициатив "Сильные духом!" участвуют школьные команды Тюмени и муниципальных образований. Они представляют проекты в разных номинациях. Для участников конкурса организован онлайн-курс по социальному проектированию.

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщила руководитель ТОБОО "В защиту жизни. Тюменская область" Наталья Неделько.

"Областной конкурс "Сильные духом" направлен на формирование жизнестойкости, как важного качества личности противостояния стрессам, социальным негативным явлениям в среде детей и молодежи. Конкурс в третий раз получил грантовую поддержку от Фонда президентских грантов. Хочется отметить, что социальные проекты школ региона становятся качественней, мотивация детей растет с каждым годом", - говорит она.

В Тюмени на суд экспертов свои проекты представили 12 школьных команд. Они были связаны с темами свободы от скверных привычек, здорового образа жизни, свободы от гаджетов и другие.

Оценивают работы школьников и наставников доцент ТюмГУ, кандидат биологических наук Наталья Стрижак и студенты четвертого курса кафедры психологии и педагогики детства ТюмГУ.

В Омутинском районе шесть сборных направили свои программы на защиту.

"Все проекты интересны по содержанию. Хочется отметить тщательную подготовку команд к защите: презентации были подготовлены и представлены ярко, интересно и, главное, убедительно. Видна слаженная работа команд. Ребята выглядели достойно - форма одежды была единой, внешний вид был опрятным. Несомненно, это большая заслуга кураторов команд!" - подчеркнула Наталья Неделько.

Работа по защите проектов продолжается в Голышмановском городском округе, Ишиме и Ишимском районе.

По словам Натальи Неделько, промежуточные результаты организаторы конкурса подведут в мае, имена победителей назовут в ноябре 2021 года.

Предварительный рейтинг конкурсантов здесь.

Анжела Лебедева