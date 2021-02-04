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Выставка "Без срока давности" будет работать в Тюменской области с февраля по июнь

Общество, 14:35 04 февраля 2021

Тюменский областной поисковый центр скриншот с видео | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Выставка "Без срока давности" откроется во Дворце "Пионер" 8 февраля, сообщает Тюменский областной поисковый центр.

На ней представят архивные документы о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории.

С 8 по 17 февраля специалисты областного поискового центра им. Артура Ольховского проведут экскурсии для школьников и студентов.

После передвижную экспозицию представят в ТюмГУ, тюменском филиале Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина и центре "Аванпост". С апреля по июнь выставка будет экспонироваться в муниципальных образованиях Тюменской области.

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# выставка , поисковики , поисковый центр

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