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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Психологи обучат жителей Тюменской области профилактике внутрисемейных конфликтов

Общество, 15:11 03 февраля 2021

департамент соцразвития Тюменской области ВК | Фото: департамент соцразвития Тюменской области ВК

О профилактике внутрисемейных конфликтов и о том, как оказать помощь самим себе, расскажут родственникам тяжелобольных людей психологи проекта "Родные люди". Выездные занятия пройдут в Тюмени и районах области, сообщает автономная некоммерческая организация "Региональный геронтологический центр социальных технологий "Третий возраст".

Также любой желающий сможет присоединиться к аудитории слушателей дистанционно с помощью онлайн-трансляции мероприятия через платформу Google meet по ссылке.

"Мы открыты к диалогу с близкими людей с ограниченными возможностями здоровья. Продолжаем создавать новые формы этого диалога. Так, одновременно с выездными семинарами, ведутся онлайн-консультации. Чем больше источников информации о помощи и желающих обучаться оказанию этой помощи, тем выше гарантии, что условия жизни тяжелобольных станут комфортнее, а качество ее – значительно лучше", - отмечают координаторы проекта.

Ближайшие даты занятий: 4 февраля в Тюмени, 18 февраля в Ялуторовске и Ялуторовском районе. Они пройдут в мини-группах до 15 человек, с соблюдением санитарных мер профилактики новой коронавирусной инфекции.

Записаться и стать участником, задать вопросы специалистам и получить консультационную поддержку можно по телефону: 8-952-674-9377 или в региональном геронтологическом центре социальных технологий "Третий возраст" (г. Тюмень, ул. Карла Маркса, 123/1, каб. 20). Подробная информация на сайте www.третий-возраст.рф.

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# геронтология , психологи , реабилитация

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