Тюменский проект клуба жильцов оценил Минстрой России

| Фото: Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия» | Фото: Центр развития мотивации детей к познанию и творчеству «Грин-Ландия»

Проект "Клуб жильцов: новое качество семейного досуга по месту жительства" руководителя детского центра "Грин-Ландия", тюменского педагога Павла Притупы отметили в Министерстве строительства и ЖКХ России и рекомендовали поддержать при реализации. Об этом сообщают в администрации Тюмени.

В конце 2020 года общественник стал одним из 12 финалистов онлайн-школы комьюнити-билдинга "Точка сборки", организованной Минстроем, общероссийской организацией "Городские реновации" и компанией "Яндекс". Он успешно защитил свой проект по созданию эффективного сообщества. Мероприятие было организовано в рамках реализации федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

Павел Притупа считает, что инициативные жители могут сделать жизнь рядом со своим домом интереснее и комфортнее, в том числе сотрудничая с НКО. В проекте он предложил обратить внимание на городские территории старой застройки, на которых нет государственных развивающих или досуговых центров, а также учреждений дополнительного образования.

"Я предложил создавать в таких районах города соседские досуговые центры – клубы жильцов. Конечно, такие решения должны приниматься после опроса жителей этих районов. Для клуба подойдет модульная постройка, которую можно возвести за счет бюджетных средств или с привлечением средств инвестора. Пространство может быть любое, важно дать возможность жителям разных возрастов организовать самостоятельный досуг по интересам, в шаговой доступности предоставить социальные, образовательные услуги", - уверен тюменец.

Похожий пример в Тюмени есть - уже месяц на территории нового жилого комплекса "Апрель" работает одноименный клуб жильцов. Граждане уже несколько раз собирались на мастер-классы по приготовлению десертов, общались с диетологом и тренерами, организовывали для детей занятия по робототехнике. Соседские досуговые центры постепенно открываются в разных российских городах: застройщик сам подбирает штат сотрудников для такого клуба или эти функции берет на себя управляющая организация.