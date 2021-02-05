В Тюменской области выделят гранты театральным коллективам

Молодежный театр "Ангажемент" Молодежный театр "Ангажемент"

Театральные коллективы Тюменской области могут претендовать на грант от регионального правительства. Пять театров получат финансовую поддержку. Общая суммы грантов - 2 млн рублей.

От театров ждут заявки по четырём направлениям: постановка спектакля для детской аудитории, размер гранта 300 тыс. рублей; постановка спектакля, основанного на произведении русской или зарубежной классики, размер гранта 500 тыс. рублей; спектакль в любительском театре - 200 тыс. рублей; постановка по произведениям современной драматургии - 500 тыс. рублей.

Подробнее здесь.

Заявки, проекты для конкурса принимает департамент культуры Тюменской области с 16 февраля по 17 марта по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная 35.

Почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, 35, адрес электронной почты dkto@72to.ru. Консультации по всем вопросам можно получить по телефону 8 (3452) 427-429, Ольга Носырева.

Анжела Лебедева