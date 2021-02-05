В Тюменской области выделят гранты театральным коллективам
Театральные коллективы Тюменской области могут претендовать на грант от регионального правительства. Пять театров получат финансовую поддержку. Общая суммы грантов - 2 млн рублей.
От театров ждут заявки по четырём направлениям: постановка спектакля для детской аудитории, размер гранта 300 тыс. рублей; постановка спектакля, основанного на произведении русской или зарубежной классики, размер гранта 500 тыс. рублей; спектакль в любительском театре - 200 тыс. рублей; постановка по произведениям современной драматургии - 500 тыс. рублей.
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Заявки, проекты для конкурса принимает департамент культуры Тюменской области с 16 февраля по 17 марта по адресу: Тюмень, ул. Водопроводная 35.
Почтовый адрес: 625000, Тюмень, ул. Водопроводная, 35, адрес электронной почты dkto@72to.ru. Консультации по всем вопросам можно получить по телефону 8 (3452) 427-429, Ольга Носырева.
Анжела Лебедева