Ишимских детей с ОВЗ научат снимать мультфильмы

| Фото: Киностудия детско-юношеского творчества «Позитив» | Фото: Киностудия детско-юношеского творчества «Позитив»

32 ребенка научатся снимать мультфильмы в инклюзивной мультмастерской на средства президентского гранта в размере 680 тыс. 927 рублей в Ишиме. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель проекта Виталий Русаков.

В течение четырех месяцев два педагога, куратор и четыре группы по восемь детей будут создавать мультипликационные фильмы в разных техниках: перекладке, песочной и кукольной анимации, учиться сопереживать героям, дружить.

"Участниками станут дети от пяти до десяти лет с особенностями развития и их сверстники. Уверен, что такое общение и совместная работа пойдут на пользу всем. Одним поможет стать увереннее в себе, вторым – быть терпимее к особенностям других людей", - подчеркнул руководитель.

По словам Виталия Русакова, проект увенчается грандиозной творческой презентацией. Каждая группа представит свой мультшедевр и поприветствует зрителей.

Киностудия детско-юношеского творчества "Позитив" действует в Ишиме с 2010 года. На ее базе работает клуб "Говорун", который открыла супруга Виталия Наталья, профессиональный логопед, победив в другом федеральном конкурсе. Там она помогает детям с проблемами речи. Некоторые воспитанники "Говоруна" расширят свои творческие горизонты в мультмастерской.

Инна Кондрашкина