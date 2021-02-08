  • 8 февраля 20218.02.2021понедельник
  • В Тюмени -18..-20 С 5 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Ишимских детей с ОВЗ научат снимать мультфильмы

Общество, 11:08 08 февраля 2021

Киностудия детско-юношеского творчества «Позитив» | Фото: Киностудия детско-юношеского творчества «Позитив»

32 ребенка научатся снимать мультфильмы в инклюзивной мультмастерской на средства президентского гранта в размере 680 тыс. 927 рублей в Ишиме. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщил руководитель проекта Виталий Русаков.

В течение четырех месяцев два педагога, куратор и четыре группы по восемь детей будут создавать мультипликационные фильмы в разных техниках: перекладке, песочной и кукольной анимации, учиться сопереживать героям, дружить.

"Участниками станут дети от пяти до десяти лет с особенностями развития и их сверстники. Уверен, что такое общение и совместная работа пойдут на пользу всем. Одним поможет стать увереннее в себе, вторым – быть терпимее к особенностям других людей", - подчеркнул руководитель.

По словам Виталия Русакова, проект увенчается грандиозной творческой презентацией. Каждая группа представит свой мультшедевр и поприветствует зрителей.

Киностудия детско-юношеского творчества "Позитив" действует в Ишиме с 2010 года. На ее базе работает клуб "Говорун", который открыла супруга Виталия Наталья, профессиональный логопед, победив в другом федеральном конкурсе. Там она помогает детям с проблемами речи. Некоторые воспитанники "Говоруна" расширят свои творческие горизонты в мультмастерской.

﻿

Инна Кондрашкина

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# дети с ОВЗ , Ишим

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:08 08.02.2021Ишимских детей с ОВЗ научат снимать мультфильмы
10:56 08.02.2021Юные робототехники из Тюмени удивляют смелыми идеями и необычными изобретениями
10:44 08.02.2021В Тюменской области 24% предприятий нарушили меры по COVID-19
10:21 08.02.2021Ялуторовских снегирей и свиристелей подкармливают детсадовцы и школьники