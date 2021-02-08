Ролики тюменских общественников ждут на международном кинофестивале "Лампа"

| Фото: lampa.film | Фото: lampa.film

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Видеоконтент от тюменских общественников ждут на международном кинофестивале социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы "Лампа". Церемония награждения пройдет в Перми осенью 2021 года.

Как сообщают организаторы, "Лампа" – это благотворительный кинематографический проект, направленный на развитие социального видеоконтента и популяризацию добровольчества в мире. За время проведения с 2014 по 2020 годы в проекте приняли участие более 100 тыс. человек, фильмотека кинофестиваля насчитывает 9 тыс. работ из 132 стран мира.

Авторы мотивируют некоммерческие организации взять в руки камеру и снять сюжет: о своей ежедневной работе, о настоящих героях нашего времени, рассказать о решении социальных проблем так, как не расскажет ни одно СМИ. НКО могут рассказать о себе всему миру, "упаковать" свой социальный проект в интерактивном формате.

Среди членов жюри кинофестиваля - известные актеры, кинорежиссеры, представители федеральных СМИ, профильных органов власти, общественных организаций. Председатель жюри - российская актриса, лауреат Государственной премии СССР Яна Поплавская, официальный посол проекта – российская актриса театра и кино Катерина Шпица.

Номинации: "Документальный короткометражный фильм" (до 40 минут), "Игровой короткометражный фильм" (до 40 минут), "Анимационный короткометражный фильм" (до 20 минут), "Социальный видеоролик" (до 5 минут), "Социальный музыкальный клип" (до 5 минут), "Социальная реклама" (до 2 минут), "Коммерческая социальная реклама" (до 2 минут). "Особый фокус" – номинация для молодых режиссеров в возрасте от 10 до 18 лет (до 40 минут).

В 2021 году конкурсные работы, вошедшие в шорт-лист, будут претендовать на получение специальных призов. За продвижение и позиционирование лучших практик в сфере социальной инклюзии и расширения солидарности общества, в том числе, интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, уязвленных категорий граждан и так далее, можно получить приз в номинации "1+1".

Медиаперсоны, принявшие участие в съемках конкурсной работы, активно продвигающие и развивающие тему социального служения и благотворительности, будут претендовать на звание "Герой добрых историй". Кроме того, появится номинация #ВСЕВМЕСТЕ – приз за медиа-продвижение и позиционирование социальных подвигов и общественных инициатив, за кинематографическое исследование возможностей человека в режиме самоизоляции, в период пандемии COVID-19.

За производство социально-ориентированных фильмов и видеороликов, в том числе совместно с благотворительными фондами и добровольческими организациями, компании наградят призом "Бизнес со смыслом".

Заявки принимаются до 30 июня 2021 года. Церемония награждения призеров состоится 10 октября на LAMPA FILM FEST 2021 в Перми. Подать заявку можно по ссылке.

Дарья Казакова