Спектакль о проблемах подростков и этапах взросления представили в Тобольске

| Фото: группа "СинтезДети" во Вконтакте | Фото: группа "СинтезДети" во Вконтакте

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Премьера спектакля "Я (на)против" в жанре саунд-драма прошла в Тобольске. Постановку создали участники тобольской школы талантов "Синтез.Дети" в рамках актерско-звуковой лаборатории. 10 актеров в возрасте от 10 до 17 лет с середины сентября 2020 года работали в новом для себя театральном жанре музыкальной драмы, под руководством педагога-постановщика Марии Балиной.

Будущую постановку сочиняли сами юные артисты. Образовательный процесс был полностью растворен в ситуации придумывания спектакля. Это позволило детям, у которых не было полноценного актерского опыта, без стресса входить в комфортное игровое настроение.

Спектакль поставлен в популярном жанре — саунд-драма, когда объединяется классическое драматическое действие с живым инструментальным исполнением, саунд-дизайном. Музыку для спектакля написал московский композитор Олег Крохалев.

Действие спектакля происходит на трансформированной площадке в ДК "Синтез". Зрители находятся не в зале, а прямо на сцене на расстоянии вытянутой руки от артистов.

Как рассказала корреспонденту "Тюменской линии" 11-летняя Виктория Шевелева, играющая главную роль в постановке, этот факт оказался для нее особенно сложным.

"Я очень волновалась перед премьерой. Когда выступаю с музыкальными номерами, зрители в зале находятся достаточно далеко. Здесь же они сидели совсем рядом, я могла заглянуть в лицо. Но старалась не этого не делать, чтобы не сбиться и не забыть слова", - говорит она.

"Я (на)против" - это музыкальная драма маленького подростка, сталкивающегося с множеством проблем. Главная героиня Симона должна переступить черту детства, принимая все ненастья и непонимания взрослых.

Как отметил после премьеры один из зрителей Алексей Шешуев, постановку необычна тем, что ее приходится домысливать самому: "Спектакль оставляет определенный простор для творчества. Отличная интерпретация мира воображения ребенка. Особенно интересно, что играют его сами дети. Это такая смесь их собственного представления о мире и прочтения режиссера. Ну и самый главный эффект наступает от собственных ассоциаций и воспоминаний".

В феврале запланировано еще шесть показов спектакля "Я (на)против". Его можно будет увидеть в ДК "Синтез" 12, 13, 14, 19, 20 и 21 февраля. Показ бесплатный, но необходимо пройти онлайн-регистрацию.

Проект реализуется с использованием гранта президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.

Евгений Новоселов