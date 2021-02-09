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В Тюмени волонтеры применят метод Стрельниковой на производстве

Общество, 12:25 09 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Мастер-класс по дыхательной гимнастике Стрельниковой для студентов тюменского колледжа производственных и социальных технологий прошел на базе атлетического клуба "Антей", сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

Данный мастер-класс - часть программы "Стоп Covid-19" для тюменцев, переболевших новой коронавирусной инфекцией. Волонтеры-студенты принимают участие в межведомственном проекте "Физкультура на производстве" для дальнейшего применения методики на предприятиях.

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"Важно комплексно заботиться о здоровье! Ежедневное выполнение упражнений дыхательной гимнастики особенно актуально в период обострения респираторных заболеваний. Усиленный воздухообмен в легких ведет к улучшению обмена веществ и кровообращения. Как следствие, повышаются защитные свойства иммунитета", - говорит исполнительный директор ТАК "Антей" Ольга Гаврилова.

Отметим, проект "Физкультура на производстве" соответствует основным направлениям федерального проекта "Спорт – норма жизни" национального проекта "Демография".

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# дыхательная гимнастика , коронавирус , национальный проект Демография

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