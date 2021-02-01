В Тюмени серебряных волонтеров научат кроить и шить одежду

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Встреча для серебряных волонтеров пройдет в "Добровольческом ателье 55+" (пр. Солнечный, 10) в Тюмени 16 февраля. Квалифицированные специалисты и авторы торговой марки "Kapitula" расскажут, как правильно кроить и шить одежду, сообщает благотворительный фонд "Старшее поколение".

Координаторы проекта отмечают, что для участия не обязательно иметь навыки кройки или шитья.

"Двери мастерской открыты для всех, кто желает внести вклад в борьбу с пандемией и ее следствием, поддержать горожан старшего возраста, находящихся в непростой жизненной ситуации", - отметили организаторы.

Первое "Добровольческое ателье 55+" открылось в Тюмени в ноябре 2020 года в рамках проекта "Добро рядом 2.0". Волонтеры шьют многоразовые маски, салфетки, полотенца, комплекты постельного белья и доставляют одиноким пожилым и людям с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию.

По готовности каждое изделие проходит обработку, упаковывается с соблюдением всех мер безопасности и профилактики коронавирусной инфекции, а затем направляется адресату.

Проект соответствует основным направлениям нацпроекта "Демография" и регионального проекта "Старшее поколение", является одним из ведущих направлений развития активного долголетия, повышения качества, продолжительности жизни.