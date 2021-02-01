Тюменские поисковики проведут экспедиции в четырех областях России

| Фото: Тюменский областной поисковый центр | Фото: Тюменский областной поисковый центр

Районы для проведения экспедиций в рамках "Вахты Памяти-2021" утвердили руководители поисковых отрядов Тюменской области на ежегодном заседании Совета командиров 12 февраля. Экспедиции пройдут в Новгородском и Старорусском районах Новгородской области, в Ржевском и Западнодвинском районах Тверской области, в Псковской области и Лоухском районе Карелии, сообщает Областной поисковый центр им. Артура Ольховского.

На заседании также презентовали новые методические разработки тюменских поисковиков по реставрации, фортификации, антропологии и технике безопасности при проведении поисковых работ.

| Фото: poisk-tyumen.ru | Фото: poisk-tyumen.ru

Специалисты поискового центра отчитались о результатах просветительских проектов и акций в Год памяти и славы, об итогах участия во всероссийских проектах "Поискового движения России", представили доклады "Информационное сопровождение работы поисковых отрядов" и "Результаты электронного тестирования "Школа поисковика".

Руководителям поисковых отрядов представили выставку архивных документов "Без срока давности", которая рассказывает о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны и о преступлениях нацистов и их пособников на оккупированной территории, а также методические рекомендации по организации выставки для последующего экспонирования в муниципальных образованиях.