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Весеннюю одежду и обувь принимают в "Лавке добра" в Тюмени

Общество, 16:34 15 февраля 2021

фото группы «Творить добро – просто» ВКонтакте | фото группы «Творить добро – просто» ВКонтакте

Весеннюю одежду и обувь для детей и взрослых могут принести горожане в "Лавку добра" в Тюмени. Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но чистыми и опрятными.

"Приближается весна, а вместе с ней и потепление. Совсем скоро мы сменим зимнюю одежду на демисезонную, будем чаще выходить на улицу и гулять. А чтобы находиться на улице было комфортно всем, кто обращается к нам за помощью, вы можете принести в "Лавку добра" демисезонные куртки, плащи, обувь на сухую погоду, резиновые сапоги и другое", - отмечают организаторы проекта "Творить добро – просто".

Привезти благотворительную помощь и оставить ее на посту охраны можно в любое удобное время. "Лавка добра" работает круглосуточно по адресу ул. Амурская, 150.

Вещи затем передадут нуждающимся, многодетным, малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Любовь Голышева

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# благотворительность , лавка добра

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