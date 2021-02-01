Весеннюю одежду и обувь принимают в "Лавке добра" в Тюмени

| фото группы «Творить добро – просто» ВКонтакте | фото группы «Творить добро – просто» ВКонтакте

Весеннюю одежду и обувь для детей и взрослых могут принести горожане в "Лавку добра" в Тюмени. Вещи могут быть как новыми, так и б/у, но чистыми и опрятными.

"Приближается весна, а вместе с ней и потепление. Совсем скоро мы сменим зимнюю одежду на демисезонную, будем чаще выходить на улицу и гулять. А чтобы находиться на улице было комфортно всем, кто обращается к нам за помощью, вы можете принести в "Лавку добра" демисезонные куртки, плащи, обувь на сухую погоду, резиновые сапоги и другое", - отмечают организаторы проекта "Творить добро – просто".

Привезти благотворительную помощь и оставить ее на посту охраны можно в любое удобное время. "Лавка добра" работает круглосуточно по адресу ул. Амурская, 150.

Вещи затем передадут нуждающимся, многодетным, малоимущим семьям, семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.

Любовь Голышева