Как Благовещенский собор переместился с берега Туры в микрорайон Восточный, рассказали тюменцам

Благовещенский собор в Тюмени | Фото: blagovest72.prihod.ru/ Благовещенский собор в Тюмени | Фото: blagovest72.prihod.ru/

Собор в честь Благовещения Пресвятой Богородицы был первым каменным храмом Тюмени. Расположенный на высоком берегу Туры напротив здания городской думы, до 1913 года он был городским соборным храмом.

Появлением этого культового здания жители были обязаны императору Петру I. По его указу от 31 мая 1700 года работы велись за казенный счет и под руководством святителя Филофея (Лещинского), митрополита Тобольского и Сибирского.

Как рассказали в тюменском Центре туризма и краеведения, основное строительство было завершено в 1704 году, тогда же был освящен главный придел собора. Однако стройка на какое-то время заморозилась: тогда Петр I вел войну со шведами и на мирные нужды железа не хватало. Предположительно завершить храм смогли только в 1708 году, когда в Тюмень доставили железо с Урала.

В 1886 году при соборе была открыта женская церковная школа, помещавшаяся в наемном доме. В 1897 году в ней учились 38 человек, в 1901 − 36, в 1903 − 41. На 1913 год при храме действовала также и церковно-приходская школа, помещавшаяся в собственном доме. По штату в причте было положено состоять настоятелю в сане протоиерея, диакону и двум псаломщикам. В приходе числилось две деревни.

С 1850 до 1914 года городскими властями неоднократно обсуждалась опасность от оползания берега Туры. 8 сентября 1913 года здание утратило статус соборного храма Тюмени, который был присвоен Знаменскому храму.

Собор имел пять маковок на главном куполе, колокольню, ризницу, а под своим фундаментом - казенные амбары, которые являлись первыми каменными строениями в городе. Стены собора снаружи украшали разноцветные керамические изразцы. Это был единственный в сибирской храмовой архитектуре случай украшения церкви керамикой. Из нее были созданы настенные панно, по углам храма вились керамические виноградные лозы. Кладку стен вели и тюменские каменщики, и помощники из Верхотурья. Под крышей на наружной стене была выложена длинная надпись об истории закладки и освящения храма. Длиной здание было 24,5 метров, шириной − 10 метров, высота колокольни с крестом превышала 32 метра.

В начале XX века на колокольне собора имелось семь колоколов. Один из них массой 16 пудов 23 фунта, что равняется 265 кг, был отлит в 1754 году в Невьянске, остальные − в Тюмени в XIX веке. Самый большой колокол весил 232 пуда, или 3 тонны 712 кг, колокол поменьше − 53 пуда (848 кг).

11 декабря 1929 года храм закрыли и передали окружному краеведческому музею. В нем устроили музей истории религий и атеизма, а в ночь с 13 на 14 июня 1932 года взорвали, объяснив, что здание церкви могло скоро обрушиться в реку. Разрушить с первого раза храм не удалось, некоторые стены сохранились почти целиком. После взрыва произошло обрушение берега не только в том месте, где был храм, но и целой улицы, которая проходила ближе к обрыву параллельно ул. Царской (нынешняя улица Республики). Спустя два года уникальный собор окончательно превратился в груду камней. Кирпич был отдан для строительства дома отдыха, а остатки сброшены с обрыва в Туру. Двенадцать христиан, вставших на защиту храма, были убиты. Фундамент церкви является основанием пешеходного моста через Туру.

В 2001 году в Тюмени был зарегистрирован приход в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. По причине невозможности восстановления его на прежнем месте было решено построить храм в сквере Депутатов. 7 апреля 2004 года, в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы, была обретена икона Благовещения Пресвятой Богородицы с царских врат неизвестного разрушенного храма. 15 апреля того же года архиепископ Тобольский и Тюменский Димитрий освятил поклонный крест и земельный участок под строительство храма. Русский Пантелеимонов монастырь на горе Афон передал для тюменской церкви икону Пресвятой Богородицы − Игумении Афонской Горы и пять камней с набережной Пантелеимонова монастыря в основание Благовещенского храма с сопроводительным письмом.

7 апреля 2007 года совершилось освящение и была забита первая свая под строительство храма. 20 октября того же года была произведена закладка кирпичей, извлеченных из фундамента взорванного Благовещенского собора, в алтарную стену строящегося храма.

11 мая 2013 года в нижнем приделе возрожденного на новом месте храма архиепископ Димитрий совершил первую божественную литургию. 25 апреля 2014 года, в пятницу Светлой седмицы, была отслужена первая Божественная литургия в верхнем храме собора.

Строительство Благовещенского собора в Тюмени | Фото: blagovest72.prihod.ru/ Строительство Благовещенского собора в Тюмени | Фото: blagovest72.prihod.ru/

Дарья Казакова