За продуктами - в памятник архитектуры: об истории ишимского магазина №1

| Фото: Центр туризма и краеведения Тюмени ВКонтакте | Фото: Центр туризма и краеведения Тюмени ВКонтакте

Кирпичное здание, щедро украшенное архитекторами прошлого века и расположенное на углу улиц Советская и Луначарского, известно всем ишимцам, как магазин №1. На протяжении своей истории, несмотря на все потрясения и перемены, он всегда был объектом торговли.

В начале XX века, после 1905 года, этот участок земли был приобретен у представительницы старинного купеческого рода Натальи Еманаковой. В купчей описан следующий адрес земельного участка с домом: "двухэтажный деревянный дом с надворными постройками и усадебной землей: по базарной площади 16 сажень 1 аршин и 13 вершков, по ул. Мало-Никольской 16 сажень 1 аршин и 13 вершков, по границе с усадьбой женской прогимназии 23 сажени 2 аршина 11 вершков, в задах ул. Мало-Никольской 8 сажень 1 аршин 11 вершков, от дома до границы усадьбы прогимназии 7 сажень 2 аршина 1 вершок".

Магазин купцов Василия Перминова и Ивана Родионова появился на месте усадьбы в 1911 году. Для постройки каменного дома им пришлось пойти на немалый риск, занять серьезную сумму у дворянина польского происхождения Виктора Ясевича под залог участка. Закладная крепость была составлена на следующих условиях: "равноправные члены товарищества заняли у дворянина денег 5 тысяч рублей на указанные проценты сроком впредь на шесть лет, т.е. будущего 1911 года мая 2 числа, и до оного срока заложили члены товарищества ему, Ясевичу, собственный двухэтажный деревянный дом со всеми при нем строениями и землею, доставшейся им от ишимской мещанки Натальи Федоровны Еманаковой…". По закладной кредитор не имел права распоряжаться заложенным ему имуществом до окончания срока выплаты долга.

О самих купцах, благодаря которым Ишим украшает это здание, известно не очень много. Василий Перминов был купцом второй гильдии, родом из Верхнеустюжского уезда Вятской губернии, в 1937 году репрессирован. Иван Родионов был частым представителем товарищества на Ирбитской ярмарке, в сведениях за 1904 и 1909 годы указано, что он торговал в Ирбите разными товарами, останавливался на Николаевской улице, где квартировали многие ишимские купцы.

Магазин №1 представляет собой одноэтажное, прямоугольное, со скошенной угловой частью кирпичное сооружение. Как рассказали в центре туризма и краеведения Тюмени, это характерный для своего времени пример торгового здания в "кирпичном стиле" с большим количеством эклектических деталей декора уличных фасадов. Первоначально стены его не имели побелки, а сохраняли естественный цвет темно-красного облицовочного кирпича, из которого были выложены затейливые узоры наличников и орнаментальных поясков. Такой стиль оформления фасадов и называется "кирпичный стиль".

Оконные и дверные проемы одинаково оформлены нарядными фигурными наличниками с щипцовыми фронтончиками "конем". Углы и центральный ризалит выделены рустованными пилястрами. В традициях местного строительства ризалит и среднюю ось бокового продольного фасада акцентируют фигурные аттики, которые объединяет сплошной кирпичный парапет. Карнизная часть выложена мелкими сухариками, ажурным "бегунцом". Внутри магазина – большие торговые помещения, перекрытые ребристыми сводами. Со стороны двора к зданию примыкает одноэтажный Г-образный объем старого кирпичного склада.

Если внимательно присмотреться к зданию, то можно заметить, что окна чередуются по размерам, маленькое с большим. Дело в том, что, по словам краеведов, изначально вместо больших окон были устроены входы в торговые залы. Впоследствии их превратили в широкие витринные окна, а главный вход прорубили на углу, вместо окна. По краям оконных проемов сохранились кованые железные штыри – по четыре на каждый. Раньше на эти штыри были навешаны крепкие железные ставни, которые закрывались на ночь. Они висели на здании до середины 1970-х годов.

Сейчас в памятнике архитектуры - продуктовый сетевой магазин.

Дарья Казакова