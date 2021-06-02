Службы во время репрессий и помощь фронту: чем примечательна тюменская Всехсвятская церковь

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Уникальная круглая церковь, Храм Всех Святых, расположенный в Тюмени по ул. Свердлова, 29, уже более двух веков не перестает быть одним из духовных центров города. Как сообщают в Центре туризма и краеведения, эта ротонда является памятником истории и культуры России, при этом продолжает выполнять культовую функцию, в ней проводятся регулярные богослужения. Последняя реконструкция завершилась в конце января 2021 года.

Датой основания храма считается 1779 год, когда на этом месте впервые была открыта небольшая деревянная церковь. На городских планах церковь обозначалась кладбищенской, так как находилась неподалеку от захоронений.

За два десятка лет здание из дерева сильно обветшало, поэтому в начале XIX века ее настоятель Созон Куртухов обратился в Тюменскую городскую думу за финансовой помощью на ремонт храма. Дума постановила выделить деньги из казны, а также провести сбор с жителей города.

В 1833 году по инициативе титулярного советника Дмитрия Войнова на месте деревянной церкви было заложено каменное здание. Проект храма разработал тобольский архитектор Петр Праман, он предусматривал строительство круглого церковного здания с перекрытым сводчатым куполом − единственным в Сибири. Итогом работ стало одноэтажное здание-ротонда с четырьмя крестообразно примыкающими двухколонными портиками, а также карнизом со сферической позолоченной главкой, охватывающим все здание вокруг. Примечательно, что созданием внутреннего убранства церкви занимался сын Дмитрия Войнова Матвей.

В 1838 году новое здание храма было готово, его освятили, а еще через год приписали к Тюменской Покровской церкви. Однако из служащих здесь работал только староста, поэтому богослужения проходили нечасто: как правило, в неделю Всех Святых и по просьбам родственников усопших, захороненных на расположенном рядом кладбище.

С приходом советской власти, несмотря на гонения, репрессии многих священнослужителей, конфискацию церковной утвари, серебряных предметов и колоколов, Храм во имя Всех Святых долгое время продолжал работать, оставаясь единственным местом в Тюмени, где проводились богослужения.

Церковь прекратила работу только в 1940 году, когда ее закрыли и демонтировали крест. Однако уже в 1942 году власти дали разрешение на возобновление служб. Новый крест для храма изготовили рабочие одного из тюменских заводов, после чего он был торжественно установлен на Крещение. Также в храме появился иконостас - его привезли из разрушенной церкви в соседнем селе. В годы Великой Отечественной войны средства, собираемые в храме, шли в первую очередь на нужды фронта, а только затем уже на восстановление здания и другие цели.

Долгое время богослужения в Храме Всех Святых проводились только по праздникам и выходным дням. Ситуация начала меняться в 1979 году, когда службы стали проходить уже пять раз в неделю, за исключением понедельника и вторника. В этот период количество посетителей церкви в обычные дни было около 15–20 человек, а в праздники доходило до 500.

В 1980-е годы храм обзавелся большим каменным пристроем, в одной из комнат которого расположилась крестильня с первой в Тюмени большой купелью, дававшей возможность полного погружения при крещении. В 1988 году в связи с тысячелетием Крещения Руси во Всехсвятской церкви провели восстановительные работы: в ней появился новый иконостас из резного дерева с позолотой, была заменена крыша, а купол дополнен барабаном, маковкой и новым крестом, покрытым сусальным золотом.

В 1997 году при храме открыли библиотеку и воскресную школу для детей, здесь появился детский церковный хор. В 2004 году у церкви появилась новая колокольня, в здании которой затем стал работать и молодежный центр, занимающийся организацией паломнических поездок по святым местам области и страны, а также православных летних лагерей. В настоящее время при Храме Всех Святых работает две воскресных школы: одна — для детей, другая — для взрослых.

Дарья Казакова