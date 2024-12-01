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На новогодней елке тюменских "моржей" сверкают медали

Общество, 17:45 27 декабря 2024

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Медали вместо новогодних игрушек засверкали на елке на базе моржей "Озеро чемпионов" в Тюмени к Новому году.

"На нашей базе это давняя традиция. Елка наряжена медалями, которые мы завоевали в уходящем году. Развешивая их, желали, чтобы в следующем году у нас было больше наград. Я хочу, чтобы медали зазвенели боевыми наградами на груди наших воинов-освободителей. Всей стране пожелаю, чтобы в 2025 году была победа", — сказал исполнительный директор центра "АквАйСпорт-Тюмень" Андрей Агарков.

Другие "моржи" тоже хотят, чтобы в 2025 году бойцы специальной военной операции одержали победу, а для любителей зимнего плавания расширилась география.

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Моржевание, по словам тюменцев, приносит заряд бодрости, неиссякаемой энергии, оптимизма. Ирина Дорожкина занимается в клубе седьмой год. В 2025 году она пожелала всем мирного неба над головой.

Инна Пахомова, Александр Лабыкин

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# моржи , Новый год , праздник

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