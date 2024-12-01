Новый корпус ТюмГУ откроют для студентов после новогодних каникул

| Фото: vk.com/ivanromachuk | Фото: vk.com/ivanromachuk

Стратегию инфраструктурного развития ТюмГУ обсудили и одобрили члены Наблюдательного совета вуза под руководством первого заместителя председателя Совета Федерации РФ Владимира Якушева. Встреча прошла в новом корпусе, написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

"Количество студентов в регионе растет. С одной стороны – это серьезный вызов, на который надо отвечать. С другой – именно в этом и заключается возможность для дальнейшего социально-экономического развития Тюменской области, Югры и Ямала. Вместе с Владимиром Якушевым, министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым и моими коллегами, губернаторами Русланом Кухаруком и Дмитрием Артюховым, пришли к выводу – нужно активно создавать новую инфраструктуру для научно-технологических исследований. Надо стремиться к тому, чтобы все площадки вуза были такими же, как главный учебно-лабораторный корпус", - отметил глава региона.

Для реализации Стратегии инфраструктурного развития ТюмГУ потребуется слаженное взаимодействие между вузом, правительствами трех регионов, Министерством образования и науки, партнерами. Не останутся в стороне от этой работы научное и студенческое сообщества.

"Уверен, нам это по силам. Ведь мы работаем на будущее региона и страны", - подчеркнул Моор.

Ректор ТюмГУ по итогам заседания Наблюдательного совета написал: "Случилось! Мы получили разрешение на ввод в эксплуатацию нашего нового корпуса. Это значит, что после новогодних праздников начнется большой процесс миграции и радостного освоения новых площадей".

Планы по инфраструктурному преображению вуза утверждены до 2036 года.