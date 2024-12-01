Тюменцы рассказывают о своих итогах года на акции "С любовью, 2024"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Тюменцы подводят итоги года на акции "С любовью, 2024" в ТРЦ "Галерея Вояж" 27 декабря. Ее приурочили к новогодней кампании "По любви" от молодежных команд Тюменской области.

"Здесь мы предлагаем нашим жителям замедлиться, отрефлексировать то, что они совершили за год и визуально зафиксировать свое достижение. Например, победа медиацентра в том, что мы провели большую информационную кампанию по привлечению участников на Всемирный фестиваль молодежи. Так, регион вошел в топ-10 по количеству заявок. Их было более пяти тысяч, что очень здорово. Вообще, думаю, такие акции стимулируют горожан ставить новые цели и планы", — заявила корреспонденту "Тюменской линии" руководитель проектного офиса Медиацентра молодежной политики региона София Картавых.

В "Галерее Вояж" установлены баннеры с изображением праздничной елки. Тюменцы пишут о своих достижениях на стикерах в виде шаров, а затем украшают ими новогоднее дерево. Жители рассказывают о сдаче сессии в вузе, своих путешествиях. Кто-то начал заниматься спортом, научился водить машину, а другие выиграли грант или прошли повышение квалификации на работе.

"Учусь на направлении зарубежное регионоведение в ТюмГУ, в этом году меня наконец-то перевели на бюджет. Я сэкономила много денег, чему очень рада. Вот решила зафиксировать эту победу на баннере. Сама акция стала неожиданностью для меня, потому что я спешила по своим делам, но решила остановиться, тут все такие доброжелательные, милые. Спасибо им за это", — поделилась Илона Зимина.

За участие жителям дарят сладкий подарок с мотивационным посланием на будущий год и QR-кодом. Он ведет на сайт с афишей событий, которые можно посетить в Тюмени, Ишиме и Тобольске. Кроме этого, участников акции знакомят с деятельностью молодежных команд и активистов региона.

Сегодня акция продлится до 18 часов. 28 декабря тюменцев ждут с 12 до 14 часов в ТРЦ "Галерея Вояж", а с 15 до 17 часов в ТРЦ "Гудвин".

Напомним, что подробная афиша событий новогодней компании "По любви" доступна на сайте в разделе "Куда сходить".

Виктория Макарова