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Тюменцам показали новогодний город с высоты птичьего полета

Общество, 19:19 27 декабря 2024

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Видеоролик о новогодней Тюмени, снятый с высоты птичьего полета, появился в сети. Одним из тех, кто с дрона запечатлел всю красоту города, стал воспитанник направления "Аэроквантум" Детского кванториума Тюмени Савелий Патракеев.

Как рассказал в интервью корреспондент "Тюменской линии" директор учреждения дополнительного образования Дмитрий Тарасов, Савелия можно по праву назвать лучшим пилотом региона.

"От федерации гонки дронов России он представлял регион на чемпионате в Сочи, где стал победителем. Также на чемпионате на Сахалине получил призовое место. Большая часть кадров, что показана в этом ролике, принадлежит Савелию. Его часто просят полетать с дроном на масштабных городских событиях", - рассказал директор тюменского "Кванториума".

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

В ролик вошли главные достопримечательности Тюмени: площадь с главной елкой, набережная, пешеходная улица. Город наполнен праздничным настроением.

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# кванториум , Новый год

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