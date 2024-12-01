Тюменцы поделились опытом развития ресурса для бизнеса

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Опытом создания и эффективного функционирования механизма обратной связи с бизнесом - "ЦУР-Бизнес.72" поделилось Инвестиционное агентство Тюменской области с коллегами из Новгородской области и Республики Хакасии. Главная тема обсуждения – получение обратной связи от бизнеса и оперативное реагирование на запросы предпринимателей, сообщает региональное инвестагентство.

Генеральный директор Инвестиционного агентства Николай Пуртов рассказал об этапах создания "ЦУР-Бизнес.72" в регионе и планах по дальнейшему развитию механизма, включая расширение каналов коммуникации и улучшение качества предоставляемых ответов.

По его мнению, система позволяет выявлять проблемы, препятствующие развитию бизнеса, оценивать эффективность программ и мер поддержки, а также формировать более эффективную экономическую политику.

Советник генерального директора Елена Бражник дала практические советы по эффективному функционированию системы обратной связи. Это удобство и доступность: система должна быть простой в использовании для предпринимателей; оперативность: сроки рассмотрения обращений должны быть максимально сжатыми; прозрачность: инвесторы должны иметь возможность отслеживать статус своего обращения; компетентность: ответы должны предоставляться профессионалами, которые действительно могут помочь.

Опыт Тюменской области в создании "ЦУР-Бизнес.72" будет полезен другим субъектам, которые только выстраивают диалог с предпринимательским сообществом.