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Операторы системы 112 Тюменской области обработали более 735 тыс. вызовов за год

Общество, 18:21 27 декабря 2024

t.me/di72to

Более 735 тыс. вызовов обработали операторы системы 112 Тюменской области с начала 2024 г. на 27 декабря. Большая часть из них связана с вызовами скорой помощи, справочной службы и ГИБДД, сообщает региональный департамент информатизации.

Среди общего числа звонков более 250 тысяч — ложные.

Единый номер "112" дополняет существующие экстренные номера, а не заменяет их. Звонок на 112 избавляет гражданина от необходимости набора нескольких номеров: операторы в зависимости от вызова сами направят необходимые службы на место происшествия.

В таких случаях, когда требуется помощь нескольких оперативных служб, звонок на номер "112" может спасти жизнь, отмечают в ведомстве.

Вне зависимости от праздников, операторы 112 работают круглосуточно, без перерывов и выходных.

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# департамент информатизации Тюменской области , система-112

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