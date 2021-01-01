В Тюмени завершилась реконструкция Всехсвятской церкви

Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области Комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области

Завершена реставрация Всехсвятской церкви по ул. Свердлова, 29 в Тюмени. Работы на старинном храме города велись с 1 октября 2019 г.

Об этом комитет по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области написал в своем аккаунте в Instagram.

"Скоро Храм Всех Святых откроет свои двери для прихожан. Церковь построена в 1833 году в стиле классической ротонды, что делает её уникальной в нашем регионе", - отметили сотрудники комитета.

Добавим, Всехсвятская церковь - одно из самых старинных зданий Тюмени. Из истории известно, что в первой половине XIX века на восточной окраине города простирался большой массив деревянной застройки, заканчивавшийся городским кладбищем. Здесь на месте старой деревянной церкви, построенной в 1779 г., была заложена каменная, по плану архитектора Парамона. Освящение церкви состоялось в 1838 г. Уникальность постройки состоит в том, что это единственное в Сибири круглое церковное здание с перекрытым сводчатым куполом.

Объект является памятником истории и культуры федерального значения. В марте 2013 году распоряжением Росимущества передан в безвозмездное бессрочное пользование МПРО Прихода Храма Всех Святых Тюмени ТТЕ РПЦ МП.

Анжела Лебедева