В Тюменской области в 2025 году капитально отремонтируют 13 медучреждений

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

13 объектов медицины Тюменской области капитально отремонтируют в 2025 г. 12 из них – переходящие с текущего года, еще один – в Заводоуковском округе. Все работы ведутся в рамках реализации проекта "Модернизации первичного звена здравоохранения".

Об этом сказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских на расширенном заседании регионального правительства.

"В Тюменской области успешно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения. Все муниципалитеты в нее включены и знают свои показатели в этом направлении. Именно в сельских поселениях удалось существенно обновить амбулаторно-поликлиническую сеть. В предстоящем 2025 году мы завершаем этот проект. Новая программа будет рассчитана с 2026 по 2030 годы", - уточнила она.

Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области Александр Аксенов, пресс-служба губернатора Тюменской области

В регионе по данному проекту в 2024 г. начали строить поликлинику в пос. Богандинский. На 12 объектах идет капремонт: два объекта в Тюмени, по два в Аромашевском, Армизонском, Вагайском, Голышмановском районах. И по одному в Исетском, Сорокинском, Тюменском, Упоровском и Юргинском районах.

Появились 20 быстровозводимых модульных поликлиник. Сельские амбулатории и ФАПы оснастили 17 санитарными автомобилями и 101 единицей медоборудования.

"Идет работа с Минздравом России по разработке новой программы модернизации 2026-2023 годов. Проведена масштабная инвентаризация учреждений первичного звена. Определены объекты, требующие капремонта и материально-технического обновления. Нас ждет серьезная работа в этом направлении, нужна ваша вовлеченность в этот проект. Результат зависит не только от департамента здравоохранения, но и коллективного участия муниципалитетов", - призвала Ольга Кузнечевских.

В рамках реализации программы модернизации первичного звена медицины в Тюменской области в 2025 г. закупят 34 санавтомобиля, 131 единицу медоборудования, в том числе восемь рентген-установок, флюроографов, маммографов, 25 аппаратов УЗИ и эндоскопов.

Поликлинику в пос. Богандинский сдадут в эксплуатацию. В рамках новой программы планируют построить две поликлиники в Тюмени, закупить 95 быстровозводимых амбулаторий, 420 единиц медоборудования.

Анжела Лебедева