83 региона претендуют на софинансирование поддержки НКО от Фонда президентских грантов

| Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте | Фото: Фонд президентских грантов ВКонтакте

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83 региона России заявили о своем желании участвовать в новой программе Фонда президентских грантов по софинансированию поддержки НКО. Это все субъекты страны, кроме Кабардино-Балкарской и Чеченской республик. В общей сложности они претендуют на дополнительное финансирование в размере 2,3 млрд рублей.

Как сообщают в фонде, главы регионов могли запросить средства в размере "один к одному", то есть в такой же сумме, какую субъект планирует направить на конкурсную поддержку некоммерческих организаций в 2021 году (кроме Москвы и Санкт-Петербурга, которые могли запрашивать не более 50% от такой суммы). Максимальный размер софинансирования на один регион – 150 млн рублей.

Основное условие выделения средств – организация региональными властями поддержки некоммерческих организаций на основе лучших практик и рекомендаций Фонда президентских грантов. Помимо предоставления финансов, фонд будет оказывать субъектам информационное, консультационное, методическое и организационное содействие.

Решение о распределении средств между регионами будет принято в ближайшее время. Документы для заключения договоров о предоставлении грантов уполномоченным органам или региональным операторам необходимо будет предоставить в фонд не позднее 30 апреля.

Напомним, решение об учреждении нового вида президентских грантов Владимир Путин принял по итогам встречи с представителями общественности в Липецкой области 22 января 2020 года.