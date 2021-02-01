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Тюменцев ждут на бесплатной онлайн-конференции по интеллектуальному волонтерству

Общество, 08:33 18 февраля 2021

Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области Архивное фото | Фото: Координационный ресурсный центр поддержки добровольческого движения Тюменской области

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Первая бесплатная онлайн-конференция по интеллектуальному волонтерству в России "PRO BONO CONF" пройдет 19 февраля.

Как сообщают организаторы, pro bono — это профессиональная помощь благотворительным, общественным и иным некоммерческим организациям на безвозмездной основе. Например, программисты и дизайнеры бесплатно помогают НКО создавать сайты, фотографы делают репортажи с благотворительных акций, а журналисты - материалы о работе общественников. Культура pro bono касается всех сфер - помогать НКО могут психологи, маркетологи, переводчики и многие другие.

На конференции участников ждут встречи с профессионалами отрасли, первыми лицами НКО и практиками по внедрению интеллектуального волонтерства в корпоративную культуру ведущих российских и международных компаний. Программа мероприятия разделена на три потока: "Волонтеры", "НКО" и "Бизнес", плюс общий для всех поток "Синергия". Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Дарья Казакова

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# благотворительность , волонтерство , социальные проекты

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