Тюменских волонтеров приглашают прокачать свою мобильность

| Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Конкурс на организацию обучающих стажировок в сфере гражданской активности и добровольчества стартовал в России в рамках Программы мобильности волонтеров, сообщает Росмолодежь.

Участниками могут стать зарегистрированные НКО или государственные и автономные бюджетные учреждения, реализующие социально значимые проекты и программы, а также добровольческие программы на региональном уровне на территории России.

Конкурс пройдет по двум номинациям: "Стажировка в регионах РФ" и "Стажировка на базе СО НКО".

Победители конкурса получат денежные средства на проведение стажировки, информационную поддержку, возможность тиражирования практик в другие регионы, подбор участников, наиболее готовых к эффективному внедрению практик, полученных на стажировке, консультационное сопровождение на этапе подготовки и проведения стажировки.

Заявки принимаются весь 2021 год на ЕИС DOBRO.ru. Итоги заявочной кампании будут подводить трижды в год: в апреле, августе, декабре.

Прием заявок на участие в первой волне конкурса завершится 31 марта, во второй волне – 31 июля, в третьей волне – 30 ноября в 23 часов по мск.

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