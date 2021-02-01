В Тюмени студентов-медиков наградили за волонтерскую работу

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Грамоту за работу в пандемию и юбилейный знак "320 лет инженерным войскам России" в преддверии Дня защитника Отечества вручил первокурснику Тюменского медуниверситета Александру Люлину начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. А.И. Прошлякова генерал-майор Дмитрий Евмененко.

В 2020 году молодой человек, окончивший медицинский колледж, проходил срочную военную службу и работал в медпункте училища.

"Был фельдшером, занимался медобеспечением наших курсантов, достойно выполнил свой долг, не заболев, и заслужил награду. Мы можем спокойно доверять свою жизнь и здоровье новому поколению врачей", - отметил Дмитрий Евмененко на церемонии награждения в Тюменском ГМУ.

Студент лечебного факультета Александр Люлин - из семьи медиков. Будущий терапевт рассказал, что работа в пандемию помогла окончательно убедиться в том, что он занимается своим делом.

"Нагрузка была значительной. Вместе с двумя коллегами мы занимались документооборотом и вели круглосуточный медицинский контроль, помогая военным медикам. Посмотрев на их работу, я убедился, что профессия была выбрана правильно", - рассказал студент.

Грамотами и благодарностями Тюменского ГМУ за бескорыстное служение и верность профессии наградили шестикурсников Наталью Макарову и Артура Смилянина. За вклад в организацию всероссийской акции "Мы вместе" отметили третьекурсников Чулпан Каримову, Диану Вагину, Мина Махфоуз Фекри Солимана и Викторию Гончаренко.

"Работу волонтером я начала в мае 2020 года с раздачи масок тюменцам в торговом центре. Затем помогала с закупкой и доставкой лекарств и продуктов пожилым людям, а потом работала в поликлинике. Я до сих пор участвую в программе соседского волонтерства и благодарю всех организаторов в штабе помощи "Мы вместе" за отношение к добровольцам. Мы стали настоящей командой", - рассказала студентка шестого курса лечебного факультета Тюменского ГМУ Виктория Гончаренко.

Ранее шестикурсница была награждена медалью президента России "За бескорыстный вклад в органицию Общероссийской акции взаимопомощи #Мывместе".

Работу активистов из числа студентов-медиков также отмечали наградами Общественная палата и дума Тюменской области.

Всего с начала пандемии около 1 тыс. обучающихся Тюменского ГМУ помогали врачам в медицинских организациях, населению в штабе помощи #МыВместе, около 300 студентов и ординаторов Тюменского ГМУ были трудоустроены, в том числе и в моноинфекционных госпиталях.

Татьяна Ковалева