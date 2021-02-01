Тюменские армрестлеры с ОВЗ завоевали восемь медалей на первенстве России

| Фото: Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов

Восемь золотых и серебряных медалей взяли атлеты Тюменской области на чемпионате-первенстве России по армрестлингу среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования состоялись в Орле 15-19 февраля, сообщает Тюменская областная региональная организация "Всероссийского общества инвалидов".

В сборной региона отличились Сергей Матвеев, Владислав Чикишев и тренер команды Анатолий Шушарин.

Последние двое вошли в состав сборной России. Они представят команду на чемпионатах Европы и мира.