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Тюменские армрестлеры с ОВЗ завоевали восемь медалей на первенстве России

Спорт, 16:14 20 февраля 2021

Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов | Фото: Тюменское отделение Всероссийского общества инвалидов

Восемь золотых и серебряных медалей взяли атлеты Тюменской области на чемпионате-первенстве России по армрестлингу среди спортсменов с повреждением опорно-двигательного аппарата. Соревнования состоялись в Орле 15-19 февраля, сообщает Тюменская областная региональная организация "Всероссийского общества инвалидов".

В сборной региона отличились Сергей Матвеев, Владислав Чикишев и тренер команды Анатолий Шушарин.

Последние двое вошли в состав сборной России. Они представят команду на чемпионатах Европы и мира.

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# армрестлинг , соревнования инвалидов , спорт

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