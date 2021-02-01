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26 ялуторовских подростков снижают вес на проекте "Фитнес-перемена"

Общество, 11:25 20 февраля 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмен | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмен

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26 ялуторовчанок 14-17 лет начали занятия фитнесом в проекте "Фитнес-перемена". Его запустила ялуторовская НКО "Пристань добрых дел" на средства Фонда президентских грантов. Волонтеры помогают подросткам бороться с избыточным весом и привлекли для этого тренеров, психологов и медиков, сообщает Областная больница №23.

Эндокринолог Юлия Букина расскажет школьникам о питании, режиме сна и о том, в каких случаях им нужна консультация врача.

"Мало кто из подростков понимает, что возвращение в границы весовой нормы – это небыстрый процесс, требующий последовательности и терпения. Не нужно экстремальных ограничений. Нужен режим и правильное меню, включающее в себя и белковые, и молочные продукты. А еще физическая активность и ночной отдых", - подчеркнула врач.

Медик регулярно консультирует горожан с лишним весом: повышенную массу тела имеют 11% из 9 тыс. ялуторовских детей и подростков.

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# похудение , правильное питание , президентский грант , фитнес , школьники , Ялуторовск

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