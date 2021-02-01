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Более 4 тысяч изделий и игрушек связали тюменские волонтеры для недоношенных малышей в 2020 году

Общество, 12:21 20 февраля 2021

из аккаунта клуба "28 петель" в Instagram

4 тыс. 84 вязаных изделия передали волонтеры благотворительного движения "Клуб "28 петель" в перинатальные центры Тюмени и Ишима в 2020 году.

Они предназначены для малышей, появившихся на свет раньше срока, а также для доношенных деток в тяжелом состоянии. Это шапочки, жилетки, носочки, мини-одеяла и специальные игрушки-комфортеры – каждого изделия более 800 штук. Считается, что они удерживают тепло, необходимое для выхаживания недоношенных, и помогают им быстрее поправиться.

Также мастерицы клуба передали в перинатальные центры более 50 ковриков, гнезд для новорожденных, подгузников и салфеток.

За год волонтерам подарили 82 кг шерсти, хлопка и смесовой пряжи. Для сравнения: в 2019 году мастерицы клуба получили 79 кг пряжи, связано 3 тыс. 948 изделий.

из аккаунта клуба "28 петель" в Instagram

По информации перинатального центра Тюмени, всего в 2020 году в областном центре раньше срока на свет появились 555 малышей, в Ишиме – 81.

Евгения Шевцова

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# волонтеры , перинатальный центр

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