На конкурсе "Мои герои большой войны" ждут заявок от юных тюменцев

| Фото: detigeroi.ru | Фото: detigeroi.ru

22 февраля начнется прием заявок на всероссийский творческий конкурс "Мои герои большой войны", который посвящен памяти всех защитников Родины в годы Великой Отечественной войны.

Главная цель конкурса - сохранить и передать память об участниках войны, подвигах и примерах героизма подрастающему поколению, раскрыть вместе со школьниками страницы семейных альбомов, книг и воспоминаний, рассказать о своих родных, судьба которых связана с войной. Организаторами выступают фонд Оксаны Федоровой в сотрудничестве с Музеем Победы, Почтой России, Российской государственной детской библиотекой и Национальной родительской ассоциацией при поддержке компании "Киноцентр".

Конкурс проводится по шести номинациям: индивидуальные работы в номинациях "Рисунок" и "Поэзия" (возрастные группы 6-10, 11-13, 14-17 лет), индивидуальные и коллективные работы по номинациям "Видеорепортаж", "Вокал", "Танец", "Оригинальный жанр". Иллюстрации победителей станут основой для серии коллекционных почтовых открыток, которые "Почта России" выпустит лимитированным тиражом.

В каждой номинации приветствуются работы из истории семьи или родного края, посвященные подвигам родственников, прабабушек и прадедушек, истории земляков, сынов полка, юнг, которые отражают тематику конкурса. В жюри войдут представители культуры и искусства, известные общественные деятели.

Работы принимаются на сайте с 22 февраля по 31 марта, список победителей будет объявлен 15 апреля, торжественная церемония награждения запланирована на 25 апреля.

"В 2021 году наш ежегодный патриотический конкурс проходит под новым названием "Мои герои большой войны" и я рада пригласить всех школьников нашей большой страны в творческой форме выразить почет и уважение всем героям, которые защитили нашу Родину и весь мир от фашизма. Для каждого ребенка важно знать свои корни, только через историю семьи, через сохранение памяти о подвигах прадедов мы можем воспитать в подрастающем поколении любовь к своей стране, уважение к ее истории и гордость за великие победы прошлого", - отмечает президент фонда, Мисс Вселенная Оксана Федорова.