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Юные тоболяки присоединились ко всероссийской акции #ПисьмоПобеды

Общество, 12:01 23 февраля 2021

волонтёрыпобеды.рф | Фото: волонтёрыпобеды.рф

Письма-поздравления ветеранам Великой Отечественной войны публикуют в своих социальных сетях воспитанники тобольского военно-спортивного молодежного центра "Россияне". Юные патриоты приглашают всех желающих присоединиться ко всероссийской акции "Письмо победы", чтобы написать слова благодарности защитникам Отечества.

Как рассказали в центре реализации молодежных и профилактических программ Тобольска, ребята сопровождают свои письма хештегами #ПисьмоПобеды и #Тобольск2021.

Федеральная акция началась 19 февраля и объединила жителей России и стран ближнего и дальнего зарубежья. Пользователи соцсетей делятся мнением о необходимости сохранения исторической памяти, просто поздравляют с Днем защитника Отечества и благодарят ветеранов Великой Отечественной войны. Сделать это можно несколькими способами: разместив пост-письмо на личных страницах в социальных сетях, написав письмо с помощью виджета в группе движения Вконтакте или на сайте волонтерыпобеды.рф, отправив свое письмо на почту проекта pismo@vsezapobedu.com.

Все письма пройдут модерацию, будут напечатаны на специальных бланках и после доставлены ветеранам с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических мер.

Напомним, тобольский военно-спортивный молодежный центр "Россияне" занимается добровольной подготовкой к военной службе в специализированных группах. В программу обучения входят топография и ориентирование, общевоинские уставы ВС РФ, основы выживания в экстремальных условиях, тактико-специальная, огневая, строевая, парашютная, военно-медицинская подготовки, армейский рукопашный бой, учебно-полевые сборы, изучение военной истории Отечества и края, а также основ военного законодательства.

Набор в группы проходит ежегодно в сентябре. Категория учащихся - до 18 лет, годных по состоянию здоровья к занятиям по военно-прикладным видам спорта. Срок обучения - два года.

Дарья Казакова

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# Волонтеры Победы , День защитника Отечества , добровольцы , патриотическое воспитание , Тобольск

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