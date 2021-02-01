В Тюмени 170 школьников с ОВЗ будут заниматься брейк-дансом
170 воспитанников с ограниченными возможностями школы-интерната "Горизонт" в возрасте от шести до 18 лет приступят к бесплатным занятиям по брейк-дансу в рамках проекта "Спорт доступен каждому".
Ознакомительная тренировка пройдет в танцевальном клубе "Алекса" 27 февраля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.
Тренеры танцевального клуба – специалисты по адаптивной физкультуре познакомят ребят с разными танцевальными направлениями и устроят мастер-класс по брейкингу. Действующие спортсмены клуба проведут показательные выступления.
По словам директора танцевального клуба "Алекса" Марины Дужниковой, регулярные занятия ритмикой, танцевальным спортом и брейк-дансом помогут ребятам не только физически развиваться, но и адаптироваться в обществе.
Воспитанники "Горизонта" смогут заниматься танцами в течение учебного года. Тренировки будут проходить на территории ТСК "Алекса" и в спортивном зале школы-интерната.
В будущем ребята выступят на городских турнирах по танцевальному спорту в номинации "Адаптивная хореография".