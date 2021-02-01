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В Тюмени 170 школьников с ОВЗ будут заниматься брейк-дансом

Общество, 09:27 26 февраля 2021

школа танца "Алекса" ВКонтакте | Фото: школа танца "Алекса" ВКонтакте

170 воспитанников с ограниченными возможностями школы-интерната "Горизонт" в возрасте от шести до 18 лет приступят к бесплатным занятиям по брейк-дансу в рамках проекта "Спорт доступен каждому".

Ознакомительная тренировка пройдет в танцевальном клубе "Алекса" 27 февраля, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Тренеры танцевального клуба – специалисты по адаптивной физкультуре познакомят ребят с разными танцевальными направлениями и устроят мастер-класс по брейкингу. Действующие спортсмены клуба проведут показательные выступления.

По словам директора танцевального клуба "Алекса" Марины Дужниковой, регулярные занятия ритмикой, танцевальным спортом и брейк-дансом помогут ребятам не только физически развиваться, но и адаптироваться в обществе.

Воспитанники "Горизонта" смогут заниматься танцами в течение учебного года. Тренировки будут проходить на территории ТСК "Алекса" и в спортивном зале школы-интерната.

В будущем ребята выступят на городских турнирах по танцевальному спорту в номинации "Адаптивная хореография".

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# брейк-данс , дети с ОВЗ

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