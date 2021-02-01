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Тюменские благотворители помогут женщинам и детям из центра "Новая надежда"

Общество, 08:50 25 февраля 2021

центр "Новая Надежда" ВКонтакте | Фото: центр "Новая Надежда" ВКонтакте

Весеннюю акцию "Дыхание весны" в пользу мам, детей и бабушек, которые находятся в реабилитационном отделении для женщин "Новая надежда", проводит Центр русской культуры в рамках благотворительного проекта "Мы спешим тебя поздравить", сообщают организаторы акции.

Благотворители могут принести вещи, книги, игрушки, продукты питания для женщин и детей. Пункты сбора гуманитарной помощи действуют по адресам: ул. Камчатская, 138а с понедельника по пятницу - с 9 до 18 часов; ул. Домостроителей, 22, корпус 2 с понедельника по пятницу - с 8 часов 30 минут до 19 часов, в субботу - с 9 до 14 часов.

Накануне Международного женского дня 8 Марта артисты Центра русской культуры выступят в "Новой надежде" с концертной программой и передадут постояльцам подарки, собранные благотворителями.

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# благотворительность

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