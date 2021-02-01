В Тюмени пройдет "Финатлон для старшеклассников"

| Фото: пресс-служба Альянса СО НКО | Фото: пресс-служба Альянса СО НКО

Региональный этап XVI Всероссийской олимпиады по финансовой грамотности, финансовому рынку и защите прав потребителей финансовых услуг "Финатлон для старшеклассников" пройдет в Тюмени 27 февраля.

Как отметила координатор проекта, исполнительный директор областного "Финпотребсоюза" Светлана Мельцер, для участников это, прежде всего, ценный опыт, проба своих сил, новые знания и интересные знакомства. Победители и призеры олимпиады, помимо подарков, получат возможность посетить Госдуму, Совет Федерации, Московскую биржу, головной офис Сбербанка России – Музей денег в Москве.

В этом учебном сезоне по результатам первого этапа "Финатлона для старшеклассников", который прошел в онлайн-формате с 16 по 30 декабря 2020 года, в заключительный этап олимпиады прошло 110 участников из Тюменской области. Региональный финал состоится очно. Он включит три тура: творческое эссе по предложенной тематике, письменную работу и блиц-игру.

Площадкой проведения станет тюменский региональный центр "Семья" (ул. Геологоразведчиков, 14а). Знания более чем сотни ребят оценят представители управления Центробанка РФ по Тюменской области, преподаватели и финансовые эксперты, сообщают в Альянсе СО НКО.