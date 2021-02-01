Стартовала регистрация волонтеров по поддержке голосования за объекты благоустройства

| Фото: https://dobro.ru/ | Фото: https://dobro.ru/

Регистрация волонтеров для поддержки проекта общероссийской важности — единой платформы по голосованию за объекты благоустройства - стартовала 24 февраля. На специальном сайте za.gorodsreda.ru жители всех регионов страны в режиме онлайн определят список первоочередных территорий для благоустройства в своем городе.

Голосование будет проходить в течение пяти недель — с 26 апреля по 30 мая. В нем может принять участие каждый гражданин России старше 14 лет — он может отдать свой голос за одну из предложенных территорий или же за дизайн-проект уже отобранного пространства. Это могут быть парки, набережные, скверы, улицы, площади и другие общественные территории. Объекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в адресный перечень территорий для благоустройства на следующий год.

Свой волонтерский штаб для помощи в проведении голосования создается в каждом регионе. Задачей волонтеров будет информирование граждан о тех проектах, которые выносятся на обсуждение, о возможностях участия горожан в формировании комфортной городской среды. Через добровольцев можно будет также зарегистрироваться на платформе и проголосовать — всего лишь по номеру телефона.

"Комфортный город — это город, который отвечает всем потребностям своих горожан, который слышит и учитывает их мнение. Это уже становится реальностью — платформа будет одним из наиболее эффективных инструментов по выстраиванию взаимодействия между жителями и местными властями. Как можно больше граждан должны знать, что они могут влиять на городскую среду, определять направление ее развития, отбирать конкретные проекты для реализации. И здесь не обойтись без помощи волонтеров, они расскажут про планы развития территорий, а также помогут проголосовать на самой платформе", — пояснил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Егоров.

По словам генерального директора АНО "Диалог Регионы", технического оператора проекта, Алексея Гореславского, волонтеры в проекте будут работать в МФЦ, торговых центрах, объектах культуры и других общественных местах. Всех волонтеров обеспечат планшетами для голосования, делается отдельное мобильное приложение, поэтому можно будет также и с их помощью оставить свое мнение. Также у каждого объекта будет свой институт общественных кураторов - это те люди, которые будут объяснять, разъяснять и показывать, что конкретно будет делаться в каждом муниципалитете.

Чтобы стать частью команды волонтеров, нужно оставить заявку на сайте www.dobro.ru — https://dobro.ru/event/10041785. Регистрация в штабы завершится 22 марта.