В Тобольске волонтеры научат горожан дворовым играм

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Проект "Капитаны двора" реализуют в Тобольске с апреля по ноябрь 2021 года. Он получил грант 1 млн 160 тыс. рублей по итогам конкурса "Формула хороших дел".

Об этом корреспонденту "Тюменской линии" сообщил автор проекта, руководитель event-агентства "Свои люди" Тобольска Ильнур Латыпов.

20 волонтеров с июня по сентябрь 2021 г. проведут 17 занятий с горожанами во дворах, скверах и парках. Проведут два больших чемпионата по дворовым играм.

"В основу проекта мы взяли одноименный тюменский проект "Грин-Ландии". Руководитель центра Павел Притупа проведет для волонтеров обучение, мастер-классы и вручит сертификаты государственного образца. Эта работа начнется в апреле. Нам хочется, чтобы родители вместе со своими детьми могли поиграть в детство", - говорит Латыпов.

Реализация проекта начнется с подготовки волонтеров, сбора заявок от дворов, которые будут готовы сотрудничать с "Капитанами двора". Кроме того, волонтеры готовы проводить и вечера гитарной музыки. По итогам реализации проекта, в ноябре организаторы отметят лучших волонтеров.

Напомним, 23 проекта стали победителями грантового конкурса и конкурса волонтерских проектов программы "Формула хороших дел" СИБУРа в 2021 году. Их представили 19 организаций и учреждений.

Анжела Лебедева