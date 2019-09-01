Тюменский проект "База героев" реализуют в трех регионах России

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Подготовка к реализации тюменского военно-спортивного турнира "База героев" в Курганской области, Краснодарском крае и Ростове начнется в ноябре, сообщает пресс-служба мультицентра "Моя территория".

"База героев" — военно-спортивный турнир для отцов и детей. Проект не только укрепляет семейные ценности, но и повышает престиж военной службы среди подрастающего поколения. Участники проходят полосу препятствий, стреляют из лука, разбирают и собирают автомат, преодолевают трассы на радиоуправляемых танках. За два года в военно-спортивном турнире поучаствовали более четырех тыс. семей, живущих в Тюменской области. Его провели в Тюмени, Тюменском районе, Ялуторовске, Заводоуковске, Ишиме, Голышманове, Нижней Тавде, Вагае и Тобольске.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

После успешной реализации в муниципальных образованиях Тюменской области команда решила поделиться своим опытом и проводить проект в других регионах России. В Кургане, Краснодаре и Ростове появится военно-спортивный турнир и филиалы центров семейной и молодежной инициативы "База героев". В ноябре руководитель турнира Николай Петренко вместе со своей командой расскажут организаторам и волонтерах о работе проекта и совместно проведут тестовый турнир.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

"ВЦИОМ проводил исследование. По статистике, отцы в России уделяют на воспитание ребенка пять-десять минут в день. Это катастрофически мало. Наш проект показывает отцам, что проводить время с ребенком интересно и увлекательно. В турнире родители не только взаимодействуют со своим чадом, но и друг с другом. Могу сказать, что за эти два года отцовское тюменское сообщество стало сплоченнее", — отметил руководитель военно-спортивного турнира "База героев" Николай Петренко.

История военно-спортивного турнира началась в 2017 году. В преддверии 23 февраля 10 общественных организаций Тюменской области решили придумать событие, приуроченное ко Дню защитника Отечества. В ходе мозгового штурма решили устроить семейные военные соревнования для тюменских отцов и детей. Участники проходили полосу препятствий, бегали в противогазах, собирали и разбирали автоматы. После Николай Петренко решил проводить турниры на постоянной основе.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

С 2017 года тюменец принимал участие в грантовых конкурсах и получал финансовую поддержку на реализацию военно-спортивного турнира. В феврале 2018 года проект он стал победителем Всероссийского конкурса "Папа года" в категории "Лучшая организация, реализовавшая проект в сфере отцовства". В декабре он занял второе место на Всероссийском конкурсе "Доброволец России". Также проект поддержал фонд президентских грантов на сумму в два млн 29 тыс. 565 рублей.

"Мы давно работаем с Николаем. Здорово, что из однодневного праздничного события проект вырос в успешную инициативу. Радует, что "База героев" будет выходить за пределы Тюмени и появится в других регионах России. Важно говорить о проблеме "отцов и детей" и укреплять внутрисемейные отношения посредством совместного досуга", — рассказал руководитель Центра продюсирования сообществ мультицентра "Моя территория" Алексей Суворов.

| Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория" | Фото: пресс-служба мультицентра "Моя территория"

Отметим, проект "База героев" помогает в реализации национального проекта "Демография".