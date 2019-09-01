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Серебряные волонтеры станут общественными жилищными экспертами

Общество, 15:32 20 сентября 2019

Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: Комиссия по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Обучающие курсы, посвященные основам жилищного законодательства и специфике работы общественных жилищных инспекторов, прошли тюменские серебряные волонтеры. В проекте "Школа ЖКХ" поучаствовали более 60 волонтеров 55+.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области, в Тюмени продолжаются просветительские семинары социального проекта "Школа ЖКХ”, который реализуется региональным отделением Центра общественного контроля в сфере ЖКХ при поддержке Фонда президентских грантов, Альянса СО НКО и ОП ТО.

Инициатива предполагает проведение серии просветительских мероприятий, направленных на формирование в Тюменской области постоянно действующей структуры общественных жилищных инспекторов, консультирующих на постоянной основе по месту своего проживания по вопросам ЖКХ и проведения общественного контроля в данной области. Занятия проводят преподаватели учебного центра "Запсибэнерго" и практикующие эксперты тюменского ЦОК "ЖКХ-Контроль".

Занятия "Школы ЖКХ” посетило уже около сотни тюменцев, но проект еще далек от завершения. Первая часть просветительских курсов продолжится до конца сентября. В октябре для лучших участников проекта стартует углубленная часть обучения.

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# ЖКХ , правовая грамотность , серебряные волонтеры , социально ориентированные некоммерческие организации

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