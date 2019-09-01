Тюменцев познакомят с особенностями работы с инвалидами

| Фото: "Клуб общения "Горизонт" во ВКонтакте (автор: Светлана Жукова) | Фото: "Клуб общения "Горизонт" во ВКонтакте (автор: Светлана Жукова)

Набор обучающихся на общеобразовательную программу "Есть контакт" начали представители инклюзивного клуб "Горизонт" в Тюмени. Волонтеров познакомят с основами добровольческой деятельности и с особенностями работы с людьми с ограниченными возможностями здоровья.

В группу готовы принять до 20 желающих в возрасте от 16 лет. Присоединиться к проекту могут и сами люди с ограниченными возможностями здоровья.

На занятиях добровольцев ждут теоретическая и практическая части. Участников познакомят с основами добровольческой деятельности, оказанием первой помощи, понятием "доступная среда". А практика заключается в отработке навыков, через проведение инклюзивных игр.

"Практика инклюзивной деятельности — это проведение интерактивных игр, в ходе которых участники, временно "лишенные" одного из органов чувств (с завязанными глазами, с ограничением в передвижении, в наушниках, с тростью), попробуют воспринять мир по-новому. Игры приближают нас к действительным проблемам инвалидов, имитируют конкретные ситуации — появление высоких бордюров и препятствий на пути. Тем самым обучающиеся становятся игроками на станциях. После отработки мы будем проводить эти игры для тюменских школьников", — рассказал корреспонденту информационного агенства "Тюменская линия" педагог-организатор дворца "Пионер", заместитель руководителя инклюзивного клуба "Горизонт" Александр Токарев.

Также обучающихся пригласят принять участие в мероприятиях инклюзивного клуба "Горизонт", например, в проекте по социокультурной абилтации людей с ограниченными возможностями здоровья "Перезагрузка", КВН среди лиц с ОВЗ.

"Занятия будут проходить во дворце "Пионер" (ул. Челюскинцев, 46, каб. 112). Их организуют два раза в месяц. "Занятия по программе "Есть контакт" в клубе станут бесплатными при заключении договора о благотворительной деятельности", — добавил Александр Токарев.

Отметим, инклюзивный клуб "Горизонт" существует семь лет на базе дворца творчества и спорта "Пионер". Волонтерский отряд насчитывает 30 человек.

Инна Пахомова