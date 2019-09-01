Проект для молодых мам поможет им проявить свои творческие способности, считает Артём Костюков

| Фото: МТЦ "Моя территория" | Фото: МТЦ "Моя территория"

Конкурс социальной рекламы "Успешная мама: возможности профессиональной самореализации" предложил провести для молодых и будущих мам аспирант ТюмГУ, ведущий специалист Счетной палаты Тюменской области Артём Костюков.

Свой проект он представил в числе других победителей конкурса управленческого резерва "Команда Урала" на встрече с заместителем губернатора Тюменской области Ольгой Кузнечевских 17 сентября.

Проект направлен на привлечение к общественной активности женщин, находящихся в отпуске по уходу за детьми. На конкурсе в номинациях "Принт" и "Видео" женщины смогут рассказать о социальной поддержке, использованных ими возможностях и самореализации во время декретного отпуска. По мнению Артёма Костюкова, это позволит им проявить свои творческие способности, отвлечься от домашних дел, а также вдохновить своим примером других, помочь кому-то в свободное от основной работы время повысить квалификацию или найти новое интересное дело.

Отметив актуальность идеи, Ольга Кузнечевских порекомендовала автору сотрудничать не только с центрами занятости и организациями здравоохранения, но и с департаментом образования. Полезным будет обратить внимание молодых мам к новому направлению в дошкольном воспитании – организации временных групп воспитания. Мамы во время ухода за детьми до трех лет могут организовать небольшие группы из четырех пяти детей. При этом они выходят на самозанятость и дают возможность заняться какими-то делами другим молодым мамам.

В рамках встречи свои социальные проекты в правительстве региона представили пять победителей конкурса управленческого резерва "Команда Урала". Наставник молодых активистов отметила, что сейчас главное для представителей "Команды Урала" реализовать заявленные проекты. "Жизнь сложнее, чем любой конкурс. Она ставит множество вопросов, о которых вы даже не задумываетесь на этапе планирования. Нужно учитывать многие аспекты заранее, уметь быстро дополнять проект нужными деталями, преодолевать препятствия и добиваться результата", - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Ирина Кургузова