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Тюменцев научат золотному шитью

Общество, 08:07 16 сентября 2019

комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области | Фото: комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения Общественной палаты Тюменской области

Изучать и возрождать, сохранять и развивать традиционный художественный промысел намерены авторы проекта "Живопись иглой - золотное шитье Сибири".

В Тюменской области при поддержке регионального департамента культуры и при содействии представительства кафедры ЮНЕСКО Тюменского государственного института культуры фонд развития "Содружество" на протяжении нескольких месяцев будет организовывать семинарские занятия и мастер-классы. Мастера золотного шитья обучат тюменских школьников и всех желающих этой уникальной технике ручной вышивки. Специалисты подготовят методические пособия и уникальный электронный фотокаталог произведений золотного шитья Тюменской области.

Как сообщают в комиссии по поддержке СО НКО, развитию благотворительности и добровольческого движения региональной Общественной палаты, искусством золотного шитья или "живописи иглой" сибирские женщины владели уже в XVII-XVIII веках. Легендарный путешественник и натуралист академик Иоганн Петер Фальк так писал о тюменских крестьянках: "…Прядут холст и крестьянское сукно, вяжут чулки и перчатки, плетут тесьмы, кружева и бахрому, вышивают кокошники золотом и серебром, ткут шелковые кушаки, ковры, попоны…".

Со второй половины XIX века золотное шитье становится народным промыслом, создаются артели вышивальщиц. Октябрьская революция не способствовала развитию этого вида ремесла, но и абсолютного забвения не произошло.

В собрании регионального Музейного комплекса им. И. Я. Словцова сохранились выдающиеся произведения сибирских мастериц. В современном обществе золотное шитье все больше становится светским видом рукодельного искусства и применяется для декорирования одежды, обуви и аксессуаров, для создания панно, картин и сувенирной продукции, для украшения мебели и предметов интерьера, широко используется в свадебной и высокой моде.

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# вышивка , мастер-классы , Музейный комплекс им , народные промыслы , рукоделие , Словцова , социально ориентированные некоммерческие организации

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