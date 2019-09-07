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Тюменский "Шанс" определит топ профессий будущего, о которых мечтают школьники

Общество, 17:18 07 сентября 2019

https://vk.com/chance_tmn | Фото: https://vk.com/chance_tmn

Топ-5 профессий будущего для подростков сформируют авторы проекта "Шанс". Развитие профориентационного направления - один из приоритетов команды тюменской системы наставничества, которая показывает подросткам позитивный путь самореализации.

Как рассказала менеджер проекта Наталья Козлова, с 17 июля по 19 августа "Шанс" побывал в летних лагерях "Энергетик", "Ребячья республика", "Алые паруса" и "Олимпийская ребячка".

Для ребят проводили серию игр и рассказывали им о профессиях XXI века, таких, к примеру, как генетический консультант, сетевой врач и архитектор медоборудования. Школьники участвовали в исследовании наиболее популярных специальностей в подростковой среде.

С окончанием каникул работа не останавливается: 4 сентября наставники посетили Винзилинскую школу имени Г. Ковальчука, и до конца месяца намерены охватить школы Тюмени и Тюменского района. В фокусе внимания - ученики 8-10 классов.

"Мы выясняем, какая компетенция, сфера и род деятельности ближе современному молодому человеку. В нашем исследовании уже приняли участие около 260 тюменских подростков", - пояснили авторы проекта.

Предварительные данные показывают, что 20% подростков предпочитают развиваться в сфере IT, 32% умеют обрабатывать фотографии с помощью компьютерных программ, 27% участвуют в театральных постановках и снимают кино, а 46% ребят хотели бы развивать в себе креативное, системное и критическое мышление.

Итоговый топ-5 профессий ляжет в основу новой волны проекта "Шанс.ПрофBox", в котором за участниками закрепляют кураторов и наставников. Дети смогут не просто узнать о профессии, а почувствовать себя настоящим студентом на парах или работником компании.

Подробности о проекте - в группе ВКонтакте.

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Дарья Казакова

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# Моя территория , профориентация , шанс72 , школьники

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